PALLAMANO. DEBUTTO CONVINCENTE DEL NUOVO MOLTENO DI MISTER GAGLIARDI

CASSANO MAGNANGO (VA) – Nello scorso weekend si sono giocate, a Cassano Magnago, le sfide di pallamano valide per il 27° Memorial Mario Tacca. Un evento ormai diventato una tradizione consolidata nel panorama della pallamano nazionale ed internazionale. Il Salumificio Riva Molteno ha quindi effettuato la sua prima uscita con il nuovo roster e con mister Gagliardi in panchina che ha potuto far giocare tutti gli effettivi, testando nuovi schemi, rafforzando il lavoro svolto in questo mese di preparazione. Un Molteno apparso, sul piano fisico ed anche della condizione, già a buon punto. Visto il periodo di pre season ovviamente il team è ancora in fase di rodaggio, dovuta anche all’intensa preparazione di queste settimane.

Nella prima sfida (assenti nel Molteno Redaelli Giacomo, Mella Gioele, Bonanomi Riccardo, Crippa Riccardo e Colombo Leonardo) hanno affrontato i francesi del Monaco. Partita molto equilibrata terminata 31-30 per i transalpini, con il team lecchese, che nel finale, è mancato sul piano della precisione.

Nel secondo match del girone (rientrati Colombo Leonardo e Crippa Riccardo) il Salumificio Riva Molteno affronta la formazione svizzera del Nyon. Si nota sin da subito che la squadra lecchese vuole portare a casa la vittoria. E lo fa (28-25) giocando su ottimi livelli, sbagliando poco, controllando con grande determinazione ed attenzione. Il Molteno giunge così secondo nel girone, ed in semifinale va ad affrontare una delle pretendenti allo scudetto della prossima Serie A Gold, la squadra del Conversano. Il team moltenese parte molto forte (5-0), ma con il tempo esce la fisicità e l’esperienza di Conversano che vince il match 30-19. Il Molteno, nella finale per il 3° e 4° posto, ritrova il Monaco. Questa volta i monegaschi soccombono nettamente (29-13) con gli oro-nero che esprimono un’ottima pallamano.

“Il mister – dice il ds Matteo Somaschini – ha potuto valutare molte situazioni, sia a livello tattico che tecnico, ma anche sotto l’aspetto individuale dei vari giocatori. Ho visto un Molteno determinato e già pronto per il campionato, anche se, in alcune circostanze, abbiamo sbagliato qualcosa di troppo. Ma il gruppo c’è, questo si è visto nettamente. E soprattutto – conclude Somaschini – ho visto grande coesione e tanta voglia di lottare e cercare di vincere ogni sfida”.

I prossimi impegni per la formazione di mister Gagliardi saranno, giovedì 29 agosto alle 20 al PalaSangiorgio, l’amichevole con un’altra formazione di Serie A Gold, il Cassano Magnago. Sabato 31 agosto invece sarà di scena al PalaSangiorgio il 1° Trofeo Salumificio F.lli Riva dove per l’intera giornata ci saranno le sfide tra il Metelli Cologne, la Pallamano Derthona, la Pallamano Malo ed ovviamente i padroni di casa del San Giorgio Molteno.

Il Salumificio Riva Molteno, lo ricordiamo, debutterà nella nuova Serie A Silver domenica 22 settembre alle 18.30 al PalaSangiorgio affrontando la Pallamano Trieste 1970.