MOLTENO – Il Salumificio Riva Molteno torna alla vittoria imponendosi nel derby lombardo contro il Cologne. La sfida interna contro la squadra bresciana giungeva in un momento importante della stagione per la squadra moltenese.

Il campionato di Serie A2 del Girone A di pallamano, proponeva sabato sera al PalaSangiorgio, l’atteso derby tra il Salumificio Riva Molteno e il Metelli Cologne, match valido per l’ottava giornata di andata. Con una prova di squadra e di carattere, e un’altra prova convincente dell’ultimo arrivato in casa Molteno, Marko Vidovic autore di undici reti, il Salumificio Riva Molteno archivia con autorità l’incontro.

Un Salumificio Riva Molteno sceso in campo molto motivato e che si porta immediatamente sul 4-0. Gli ospiti non entrano mai in partita, facendosi doppiare anche sul piano del risultato, proprio allo scadere del primo tempo: 14-7. Nella ripresa la squadra di casa tiene molto bene il campo, non concede spazio al team bresciano, mantenendo sempre un gap importante, vincendo alla fine il match 26-19. Una buona partita, per tornare ad alti livelli, aspettando il rientro dei giocatori ancora infortunati, che renderanno certamente questa squadra ancor più competitiva, per raggiungere importanti traguardi.

“Devo dire che la vittoria è più che meritata – le parole del ds Matteo Somaschini – con il Molteno che è sceso in campo molto determinato. È stata una vittoria di squadra. Grande attenzione in difesa e buone trame in attacco. Parliamo di un’ottima prova del collettivo, rimarcando le buone parate di Randes, un’altra prestazione di esperienza e concretezza di Vidovic. Bene anche De Angelis, che sembra essere sulla strada giusta del pieno recupero. E un plauso al solito Davide Campestrini. Il Molteno è stato perfetto in ogni reparto ed in ogni fase di gioco”.

Salumificio Riva Molteno: Donadello, Sala, Bonanomi 5, D’Aguanno, Riva, Tagni 2, Pizzala, T.Crippa, Limonta, R.Crippa 1, De Angelis 4, Beretta, Campestrini 3, Readelli, Vidovic 11, Randes.