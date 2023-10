LECCO – Il famoso ghiaccio è stato rotto: l’Orocash Picco Lecco dopo tre tonfi consecutivi spezza il tabù e vince la sua prima gara stagionale, superando Melendugno 3-1 al Bione.

Nel set inaugurale Lecco inizia bene (12-9) poi le ospiti rientrano nel match riuscendo a imporsi per 22-25. Fortunatamente il sestetto di coach Gianfranco Milano non si scompone, insomma le streghe non entrano mai in testa.

Tuttavia nel secondo set è autentica battaglia, si lotta con il coltello tra i denti – la Picco avanza 7-3, cucito il leggero strappo i due team procedono punto a punto. Si va ai vantaggi e qui sorride la terra del Manzoni 29-27.

Equilibrio anche nel gioco successivo con le biancorosse brave a portarlo a casa 25-21.

Non ha invece storia il quarto parziale: Lecco asfalta Melendugno 25-11 mettendo a referto tre importantissimi punti che valgono “Orocash” e vanno ad alimentare una classifica adesso decisamente meno preoccupante. Grazie alla vittoria di cui sopra Lecco scavalca ben due squadre in graduatoria, lo stesso Melendugno e l’Offanengo, salendo a quota 5 punti.

Ora due impegni ravvicinati per la Picco in campionato: mercoledì 1 novembre le lariane sono attese a Macerata, domenica 5 si tornerà invece al Bione ospitando l’Olbia. Due partite di fondamentale importanza, la prima sul parquet della terza della classe (in caso di vittoria 3-0 o 3-1 ci sarà il sorpasso), la seguente in campo amico con le sarde ancora ferme a un punto. Insomma, l’occasione per issarsi nelle zone più nobili della classifica esistono – dipende da come si entrerà in campo a livello emotivo; in questo senso, pur non sottovalutando nessuno le chance per ambire a un posto al sole esistono. Vedremo se le ragazze di Milano sapranno eseguire la schiacciata vincente.

Questa la situazione attuale: Montecchio e Marignano 10, Costa Volpino, Macerata e Cremona 7, Mondovì 6, Picco 5, Offanengo 4, Melendugno 3, Olbia 1.

Alessandro Montanelli

–

Orocash Picco Lecco-Narconon volley Melendugno 3-1

(22-25, 29-27, 25-21, 2 -11)

Picco Lecco: Rimoldi 1, Zojzi 4, Piacentini 6, Conti 18, Badalamenti 16, Caneva 14, Barbagallo (libero), Salinas 12, Sassolini, Frigerio, Morandi. N:E: Casari, Mainetti, Bazzani.

All: Milano



Melendugno: Campana 11, Biesso 2, Rastelli 11, Santiago 5, Antignano 13, Caruta 4, Oggioni (libero), Esposito 9, Courrovx, Maurotti. N:E: Favaro.

All: Napolitano

Arbitri: Faia – Guarneri

LE INTERVISTE

“Una vittoria molto cercata. Abbiamo focalizzato la nostra attenzione in questo trittico di partite che vale oro. Questa vittoria è importante per il campionato e per l’entusiasmo della squadra. Sicuramente l’arrivo di Candela ha dato una spinta in più. Avevamo qualche acciacco, ma obiettivo raggiunto. Una vittoria corale che mi auguro possa replicarsi nei prossimi appuntamenti, dato che tra tre giorni si torna in campo a Macerata e sarà sicuro una partita tosta. E’ importante che testiamo le nostre capacità anche con squadre che sulla carta sono migliori” ha commentato coach Gianfranco Milano.

Candela Sol Salinas: “Sono molto contenta del risultato e della nostra prima vittoria. Le compagne mi hanno accolto davvero bene, a loro va un sentito grazie. Sono stata in Cile a giocare con la mia nazionale, ma tornare a Lecco mi riempie sempre di gioia”.