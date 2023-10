LECCO – Ancora una vittoria, la quarta consecutiva, per il Rugby Lecco che sconfigge in casa Savona con un punteggio rotondo e rimane così ad un punto dal Piacenza capolista.

LA CRONACA

L’inizio è ad appannaggio degli ospiti che vanno subito in meta per il 5-0. Lecco non si perde d’animo e si riversa nella metà campo avversaria, arrivando a conquistare una punizione al 13′ che Pellegrino trasforma. I ragazzi di Damiani insistono nella loro pressione e giungono alla meta con Robledo e successiva trasformazione di Pellegrino. Lecco inarrestabile non permette agli ospiti di uscire dalla propria metà campo, andando ancora in meta, questa volta con Valentini. Savona è in confusione, non riesce a fermare la spinta bluceleste che al 25′ va ancora in meta con Cappelletti e trasformazione di Pellegrino. Solo nel finale di tempo gli ospiti riescono a spezzare la difesa di Lecco conquistando una punizione che porta il punteggio sul 23-8. Il primo si chiude su un’altra punizione per Savona che però non viene trasformata.

Anche la ripartenza è a favore di Savona che si guadagna la punizione del 23-11. I blucelesti si riprendono subito e vanno ancora in meta, questa volta con Shalby e trasformazione di Pellegrino (30-11). Nella parte centrale del secondo tempo il gioco si interrompe spesso, per infortuni che coinvolgono anche l’arbitro, e da entrambe le parti si crea confusione. Savona ne approfitta trasformando l’ennesima punizione e raggiungendo i 14 punti. Si arriva così al 30′ con Maspero bravo ad andare in meta; trasformazione di Coppo ed è 37-14. Nel finale di tempo i lecchesi sembrano poter andare ancora in meta arrivando ad un metro dalla realizzazione ma Savona “mura” e resiste.



RUGBY LECCO – SAVONA 37-14

RUGBY LECCO: Sala, Cappelletti, Zappa, Rusconi, Riva, Coppo, Pellegrino, Cattaneo, Maspero, Pandiani, Valentini, Galli, Shalby, Vacirca, Robledo: A DISPOSIZIONE: Molteni, Seregni, Orlandi, Catania, Crimella, Mauri, Malzanni.

All: Sebastian Damiani

Assistente: Giancarlo Locatelli.

MARCATORI: Pellegrino pun., Robledo meta, Pellegrino tr., Valentini meta, Cappelletti meta, Pellegrino tr., Shalby meta, Pellegrino tr., Maspero meta, tr. Coppo.