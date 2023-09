VALMADRERA – È finito intorno alle 13 con il rientro delle squadre l’intervento sul Monte Moregallo che stamattina, sabato 16 settembre, ha impegnato i tecnici del Soccorso alpino, Stazione del Triangolo Lariano della XIX Delegazione.

Un pastore di 35 anni che stava cercando il suo gregge è scivolato per una trentina di metri in un canale molto ripido, al di sotto della cima. La centrale poco prima delle 9:30 ha attivato il centro operativo del Bione: due tecnici si sono preparati all’imbarco con il materiale necessario.

C’è stata una prima rotazione dell’elisoccorso di Milano di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza ma in zona c’era nebbia e quindi il mezzo è atterrato al Bione. In accordo con la centrale, una squadra è stata portata in quota fino al limite della nebbia. I soccorritori hanno poi iniziato la risalita a piedi. Un’altra squadra della Stazione Triangolo Lariano era a Valbrona, con tre tecnici pronti all’imbarco.

Non appena le condizioni meteorologiche sono migliorate, l’elisoccorso ha portato medico e tecnico di elisoccorso del Cnsas fino a dove si trovava il pastore; la seconda squadra territoriale intanto li ha raggiunti a piedi. L’uomo è stato recuperato dall’elisoccorso e portato in ospedale.