PIANO RIONI, DA LUNEDÌ 24 AL VIA I LAVORI IN VIA SOLFERINO

LECCO – Lunedì prossimo, 24 giugno, lungo entrambi i lati di via Solferino saranno realizzati dei marciapiedi in cemento colorato e delle aiuole di separazione, che sostituiranno i camminamenti a raso, daranno respiro agli alberi siti lungo la via e contribuiranno al drenaggio delle acque piovane.

Il cantiere sarà iniziamente allestito a valle della strada, nei pressi del cimitero di Castello, e determinerà una deviazione del percorso pedonale e l’occupazione di alcuni posti auto dell’area a parcheggio. La durata dei lavori, che rientrano nelle attività previste dal piano rioni e presentano un quadro economico di 95.000 euro, sarà di circa un mese.