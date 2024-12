PICCO LECCO: DOMENICA LA SFIDA CONTRO LA MILLENIUM BRESCIA

LECCO – La Orocash Picco Lecco scende in campo contro Millenium Brescia. Le biancorosse affronteranno la squadra bresciana al centro sportivo Bione domenica 15 dicembre alle 17. Picco si presenta a 10 punti dopo una serie di sconfitte consecutive contro Castelfranco, Imola, Costa Volpino e Akademia Sant’Anna. Dall’altra parte del campo, Brescia a quota 21 punti grazie a una serie di importanti vittorie, ed è saldamente in zona pool promozione.

“Domenica siamo in casa contro Brescia che fa parte di un gruppo di 4 squadre che si sono staccate – precisa coach Gianfranco Milano -. Noi pensiamo al nostro percorso e stiamo lavorando sui nostri segnali positivi di domenica scorsa. Speriamo di recuperare Mangani almeno per alcuni set”.

“Domenica incontriamo Brescia che arriva da una vittoria quindi vorrà sicuramente continuare a fare bene, noi cercheremo di prepararci al meglio durante tutta la settimana per metterla in difficoltà e fare un’ottima prestazione. Veniamo da una scia negativa, ma questo non ci scoraggia anzi cercheremo in settimana di allenarci duramente per arrivare il più pronte possibile domenica”, commenta Rachele Mainetti.

“La prossima partita sarà sicuramente uno scontro pieno di emozioni, giochiamo in casa contro una squadra molto forte, ma il nostro tifo ci sosterrà. Dobbiamo partire subito aggressive, giocando di squadra e sono certa che gli daremo filo da torcere”, aggiunge Helena Sassolini.