PICCO LECCO: RITORNO ALLA VITTORIA CONTRO MONDOVÌ

LECCO – La Orocash Picco Lecco torna alla vittoria dopo settimane di stop proprio nella partita casalinga contro Mondovì. Le ragazze allenate da Milano vincono 3-0 contro l’ex biancorossa Arianna Lancini e Livia Tresoldi. Una partita molto combattuta per le due formazioni che, specie nel secondo set, hanno giocato il tutto per tutto alla conquista dei punti in palio. Bottino pieno per Picco Lecco.

Inizio di partita dominato da Mondovì (2-6), complici alcuni errori in battuta delle padrone di casa. Le biancorosse riportano la partita in parità (10-10) e si continua punto a punto. Le lecchesi mettono a segno alcuni punti importanti e si portano in vantaggio (17-14). Chiude Picco 25-22.

Inizio complicato per Picco nel secondo parziale (2-6) in crisi sulla ricezione. Picco insegue durante la prima parte di set (11-16), mentre sul finale Moroni infligge 3 ace di fila e riporta la sua squadra in parità (23-23). Picco conquista il parziale 26-24 in rimonta e mette da parte il primo punto in palio. Terzo set giocato punto a punto (8-6) con entrambe le squadra che cercano la vittoria. Sul finale di set Picco conduce 19-17. Le biancorosse chiudono 25-21 e tornano alla vittoria.

“Errori tanti e allunghi pure, secondo set coinvolgente – commenta Gianfranco Milano – Abbiamo mosso la classifica e abbiamo colto l’occasione come dovevamo fare. Casalmaggiore è la prossima partita fissata nel pomeriggio del 6 gennaio. Le ragazze faranno riposo dal 30 dicembre sera fino al 2 gennaio, ma poi si tornerà in campo per prepararsi al meglio”.

Per Mangani un rientro al 95% con una presenza in campo 3 set interi. “Succede nello sport qualche infortunio e piano piano si rientra. Sono molto contenta dell’andamento partita dopo un periodo non buonissimo. Attacchi lucidi e pochi errori, dato che devo ritrovare la condizione”, le parole di Mangani.