PIÙ DI 200 RAGAZZI AGLI OPEN DAY DEL CORSO CAT, SODDISFATTO IL COLLEGIO GEOMETRI

LECCO – Gli open day del corso CAT che si sono svolti nel mese di novembre hanno riscosso un ottimo successo, confermando la progressiva e costante crescita di interesse nei confronti della figura professionale del geometra. Agli istituti Medardo Rosso (ex Bovara) di Lecco e Rota di Calolzio, infatti, i momenti dedicati alla presentazione dei corsi CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio) hanno richiamato più di 200 persone, con un netto incremento rispetto agli anni precedenti.

“La partecipazione è stata significativa, con oltre 150 persone al Medardo Rosso e circa 70 al Rota – commenta il presidente del Collegio dei Geometri e Geometri laureati della Provincia di Lecco, Piergiorgio Caspani – Un risultato di cui siamo molto soddisfatti e che leggo come conseguenza di diversi fattori. Sono convinto che un ruolo importante l’abbia avuto il lavoro assiduo e incisivo che il Collegio ha portato avanti negli anni a livello di promozione del corso CAT e di comunicazione di quali e quante siano le opportunità professionali che il titolo di studio offre anche a livello locale”.

Importante anche l’azione condotta dal Collegio con il coordinamento della Fondazione Geometri, che permette di proporre, agli studenti di scuola media, i laboratori BAM, che attraverso un approccio “ludico” illustrano agli alunni come effettuare il rilievo della rispettiva classe, avvicinandoli anche al disegno tecnico. Attività che funzionano, considerato che alcuni studenti dei corsi CAT in provincia di Lecco sono giovani coinvolti in queste iniziative.

I tecnici sono sempre più ricercati e ambiti, anche in funzione di un’offerta che negli anni si è costantemente ridimensionata a causa di scelte scolastiche e professionali diverse.

“La proposta formativa è cresciuta nel frattempo, grazie all’avvio del corso di laurea TedCat (Tecnologie Digitali per le Costruzioni, l’Ambiente, il Territorio) presso l’università di Pavia – aggiunge il presidente Caspani – Una opportunità, anche questa, sempre più apprezzata da ragazzi e famiglie, considerato che le immatricolazioni continuano a crescere ed hanno toccato quest’anno le 70 unità”.

Un percorso formativo interessante, considerato che al termine degli otto anni complessivi (5 di CAT e 3 di TEDCAT) si ottiene l’accesso alla professione ordinistica, altrimenti raggiungibile solo attraverso 18 mesi di praticantato.

“L’andamento degli Open Day è di buon auspicio, per un territorio pur piccolo come quello della provincia di Lecco ma che economicamente e produttivamente è ricca e vivace. Un risultato che premia l’impegno anche dei rappresentanti del Collegio che negli incontri di novembre si sono messi a disposizione per incontrare alunni e famiglie ed illustrare loro la bontà di questa possibile scelta in relazione al futuro dei ragazzi”, conclude Caspani.