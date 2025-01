PLANETARIO DI LECCO: DAI MISTERI DI PLUTONE AL BACIO TRA MARE E CIELO

LECCO – Dai misteri di Plutone a un abbraccio suggestivo tra il mare, il cielo, la musica e la letteratura. Il ricco week end del Planetario di Lecco propone due serate di notevole appeal, oltre alla canonica proiezione in cupola di domenica alle 16.

Venerdì 24 gennaio alle 21, il tema sarà una delle domande più frequentemente poste soprattutto dagli studenti: perché Plutone non è più un pianeta? Oltre alle motivazioni di questa riclassificazione così strana, verrà ripercorsa l’avventura ricca di aneddoti della scoperta di questo remoto mondo e si ammireranno le immagini mozzafiato scattate dalla sonda New Horizons, che ci hanno svelato un pianeta davvero sorprendente. Il relatore sarà Loris Lazzati del Gruppo Deep Space. Il costo del biglietto è 7 euro (intero) o 5 euro (ridotto).

L’appuntamento clou sarà quello di sabato 25 alle 21. Nell’ambito della rassegna Arte e Scienza, progetto realizzato con il contributo del Fondo Ambiente e Cultura (Acinque Energia – Fondazione Comunitaria del Lecchese – Lario Reti Holding – Silea), verrà proposta la serata “Mare e cielo: bacio tra due infiniti“. Verranno affrontati cinque grandi viaggi per mare dall’antichità a oggi: Loris Lazzati, autore del libro “Navigatori e stelle“, racconterà in breve gli aspetti salienti e più curiosi di queste spedizioni. L’attore Giorgio Galimberti reciterà passi di diari di bordo e di grandi opere di letteratura ispirati a queste imprese: da Dante a Egil Skallagrimson, da Melville ai diari di Colombo e Pigafetta (sulla circumnavigazione del globo da parte di Magellano) per finire con una incursione su terra con il toccante diario di Robert Falcon Scott. Tutto questo sarà accompagnato da uno sfondo sonoro e musicale a cura di Gabriele Lazzati (chitarra e tastiere) e Tobia Galimberti (percussioni) che evocheranno la voce del mare con melodie, improvvisazioni e suggestioni sonore. Il costo del biglietto è di 10 euro (intero) mentre i soci Deep Space e i ragazzi sotto i 14 anni hanno l’ingresso ridotto a 5 euro.

Per tutti questi appuntamenti è necessario prenotare dal sito www.deepspace.it.

Dando uno sguardo alle prossime proposte, in chiusura del mese, venerdì 31, si terrà una conferenza dedicata ai miti del cielo dell’inverno tenuta da Cecilia Corti (ingegnere e insegnante di yoga) e il ritorno dell’acclamato Corso Base di Astronomia, curato da Loris Lazzati, che vedrà l’inizio della sua edizione 2025 proprio il prossimo mese (lunedì 17 febbraio): il programma con ben 8 serate è disponibile ed è già possibile iscriversi.