PLANETARIO DI LECCO: TUTTI GLI APPUNTAMENTI DI FEBBRAIO

LECCO – Numerosi gli appuntamenti in programma a febbraio al planetario civico di Lecco. Si inizia venerdì 7 febbraio alle 21 con la serata “L’esplorazione dell’Universo: una storia meravigliosa” presentata da Davide dal Prato, direttore del parco astronomico La Torre del Sole, che proporrà un racconto avvincente sulle grandi scoperte dell’astronomia. Sabato 8 febbraio a partire dalle 20 torna la consueta serata osservativa con i telescopi del Gruppo Astrofili Deep Space presso il piazzale della funivia dei Piani d’Erna.

Si prosegue poi venerdì 14 febbraio alle 20.30 e alle 22, in occasione di San Valentino, con il concerto per la rassegna “Arte e scienza” dal titolo “Note d’amore e d’infinito”, eseguito dal Trio Mousikè, composto dalla soprano Sonia Nava, dalla flautista Emanuela Milani e dal pianista Michele Santomassimo, e con gli “intermezzi astronomici” di Loris Lazzati.

Ritorna lunedì 17 febbraio alle 21, con una nuova edizione, il corso base di Astronomia, per un totale di 8 incontri (7 al lunedì + 1 osservazione al sabato) in cui Loris Lazzati, socio fondatore del gruppo Deep Space, condurrà i partecipanti in un meraviglioso viaggio, partendo dalla scoperta del nostro sistema solare. L’1 e il 15 febbraio sono dedicati al “Sabato dei bambini” con spettacoli alle 15 e alle 16.30, per coinvolgere anche i più piccoli, con età compresa tra i 4 e i 7 anni, nelle bellezze dello spazio.

Due gli appuntamenti con esperti del settore scientifico: venerdì 21 febbraio alle 21 il fisico Simone Iovenitti spiegherà perché il linguaggio della natura è la matematica, con “Matematica estrema. Buchi neri e altri fenomeni gravitazionali”. Venerdì 28 febbraio alle 21 l’astronomo Gabriele Ghisellini, con il suo intervento “Universo: prima del Big Bang e dopo la fine” rifletterà su due domande che non sembrano poter avere una risposta: Che cosa c’era prima del Big Bang? Che cosa ci sarà dopo la fine dell’Universo?