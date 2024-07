POLISPORTIVA VALMADRERA: PRESENTATA LA PRIMA SQUADRA DI CALCIO

VALMADRERA – Il prossimo 16 luglio alle 20:30 presso il campo da calcio in sintetico dell’Oratorio di Valmadrera di via Bovara 11, sarà presentata la prima squadra di calcio della Polisportiva Centro Giovanile Valmadrera. Verranno introdotte anche tutte le attività per la prossima stagione sportiva 2024/2025.

La serata sarà organizzata con il contributo di Autorino, da anni a fianco della società valmadrerese che conta oltre 500 atleti nelle tre discipline praticate: calcio, basket e pallavolo. Durante la serata verrà illustrato l’organico della prima squadra di calcio militante nel campionato di Prima categoria FIGC.

Sarà inoltre anche l’occasione per presentare le altre squadre del Settore Giovanile del calcio che si andranno a formare per la prossima stagione 2024/2025 e di presentare l’attività dei Settori Basket e Volley che lo scorso anno hanno dato positivi risultati nei vari campionati disputati.

Sarà l’avvio ufficiale della nuova stagione che celebra il 50° anno di Fondazione della Polisportiva Centro Giovanile Valmadrera.