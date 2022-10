È capitato nuovamente! Sul project del Bione il Sindaco convoca i gruppi consiliari di opposizione di centro destra per spiegare cosa si sta proponendo e bellamente, per la seconda volta, esclude dalla comunicazione il capogruppo di Appello per Lecco.

Su un tema delicato dove le convocazioni per consentire di ricevere le legittime informazioni istituzionali dovrebbero avvenire con un calendario contestuale, anche se gli incontri possono essere promossi in momenti diversi, il Sindaco non ritiene che sia utile informare un consigliere di minoranza regolarmente eletto dai cittadini.

È un fatto gravissimo, un vulnus istituzionale credo senza precedenti.

L’ultima volta, davanti al Presidente Zanini, mi aveva detto di non avermi voluto incontrare perché avevo depositato una memoria in autotutela in Procura della Repubblica e avevo dato il mio voto alle provinciali alla candidata presidente del centro destra. Adesso quale è il il motivo per non darmi le informative rilasciate agli altri colleghi della minoranza consiliare? Voglio precisare che anche loro hanno votato per Alessandra Hofmann, quindi, se questo è il metro di misura del Sindaco, non avrebbe dovuto invitare la compagine di centro destra.

Chiedo pubblicamente al Segretario Generale e al Prefetto di Lecco di invitare il Sig. Sindaco a non promuovere esclusioni pregiudiziali dettati da una volontà evidente di condizionare l’autonomo e indipendente esercizio pubblico di un consigliere comunale liberamente eletto.

Per la seconda volta manca il doveroso rispetto che un Sindaco deve avere nei confronti di un gruppo consiliare e dei suoi rappresentanti, per la seconda volta ritengo incomprensibile questo atteggiamento e chiedo ai gruppi consiliari di maggioranza se ritengono condivisibile questo modo di procedere?

Per quanto mi riguarda se non arriveranno le scuse pubbliche del primo cittadino non parteciperò per protesta alla prossima commissione capigruppo.

Corrado Valsecchi

capogruppo consiliare di appello per Lecco