PROSEGUONO PER LA ROVINATA LE SFIDE SUL CAMPO, VITTORIA ‘TENNISTICA’ PER GLI ALLIEVI U16

LECCO – Doppio impegno per gli Allievi 2008 della Rovinata. La prima partita in casa con Sala Galbiate 1974 si prospettava molto difficile, ma per la prima mezz’ora è la Rovinata a tenere il campo e a non concedere nulla all’avversario. I padroni di casa subiscono un calcio di rigore, trasformato dagli ospiti e perdono la concentrazione. Da lì in avanti è il Sala Galbiate a dominare la partita e i biancorossi subiscono 7 reti, decisamente un risultato troppo pesante per l’ottimo esordio di partita. Nel secondo impegno gli Allievi vanno in trasferta a Olgiate Molgora, ospiti della squadra che li affianca in classifica a pari punti. Nel primo tempo i padroni di casa riescono ad andare in vantaggio e a tenere stretto il risultato fino al riposo. Nel secondo tempo i biancorossi riportano l’equilibrio con la rete di Fadall. Finisce 1-1 tra Rovinata e Olgiate Aurora, che restano ancora a pari punti in classifica.

Non c’è molto da dire di fronte all’ampia vittoria per 11-0 degli Allievi Under16 della Rovinata. Domenica mattina a Casatenovo contro il GSO San Giorgio c’è stata gloria un po’ per tutti. Autori delle doppiette il solito Bianchi, il prezioso Anghileri, l’onnipresente capitano Troka e l’intraprendente Alacchi. Completano il pingue bottino Belingheri, Cavazzana e Cattaneo. Tre punti preziosi per tenere stretta la prima metà della classifica.

Nelle foto i quattro autori delle doppiette:

I Giovanissimi 2011 ospitano al Bione il Missaglia Maresso. Nonostante il risultato finale la squadra ha disputato una delle migliori partite di questa stagione, con una prestazione davvero degna di nota. La sfida ha regalato emozioni e un alto livello di gioco, con i ragazzi di entrambe le squadre protagonisti di una gara combattuta fino all’ultimo minuto. Il risultato finale di 1-2 premia il Missaglia, ma la Rovinata può uscire a testa alta per quanto mostrato sul campo. I padroni di casa sono passati in vantaggio grazie a Cheick, bravo a finalizzare una splendida azione corale che ha messo in evidenza il gioco di squadra e la qualità del gruppo. Il Missaglia ha poi pareggiato, ma il gol decisivo è arrivato su un episodio sfortunato: un rimpallo su calcio di punizione che ha favorito gli ospiti. Nonostante l’amarezza del risultato, il mister Faraone ha elogiato i suoi ragazzi per l’impegno e la prestazione di alto livello, ribadendo l’orgoglio per il lavoro svolto.