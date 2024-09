RACCONTO. ‘LE AVVENTURE DI MORSICONE’ DI CARLO VARESI, 32ª PUNTATA

Le avventure di Morsicone

di Carlo Varesi*

Trentaduesima puntata

E l’amore era scoppiato tra Anna e il Morsicone. L’amore vero, quello dal quale non puoi più sfuggire e puoi solo condividere.

Ora la Faina e il Gattone erano una coppia vera. Ed entrambi lo avevano capito, oltre ad aver intuito che anche la loro vita sarebbe stata vera.

Stavano bene ed erano contenti di essere insieme. Venivano loro alla mente i ricordi brutti che avevano costellato il loro percorso, di aspiranti innamorati prima e di reciproci compagni poi, alla fine.

Non era stato facile. L’innamoramento, i problemi di Morsicone, i dubbi di Anna, le paure, il sospetto che non ne valesse la pena.

Era stata una strada difficile, irta di ostacoli.

E i due protagonisti avevano deciso di intraprenderla senza pensarci troppo su, non conoscendo bene dove li avrebbe condotti.

Avevano deciso di incamminarsi per il percorso senza conoscere l’amore, la sua potenza. Solo ad un certo punto la forza dell’amore cominciò ad agire in loro.

E loro cominciarono a capire che un qualcosa aveva cominciato ad operare in loro. Non sapevano cosa stesse succedendo e cosa sarebbe loro successo.

Era un iter che avrebbe portato a profonde trasformazioni in Anna e Morsi.

La prima a capire che era l’amore con la sua forza che stava agendo, era stata la Faina. Il Gattone soffriva e basta.

E Anna intuì molto presto che l’amore vero faceva stare male e l’abbandonarsi a lui procurava dolori, morali e fisici. Ma li avrebbe condotti alla liberazione.

L’amore si era presentato in tutta la sua realtà. Era una forza eccezionale che si rendeva disponibile a tutti. Garantiva una condizione di vita libera, sincera e svincolata dai pregiudizi e dagli stereotipi.

Ma esigeva considerazione, attaccamento. E svolgere il programma di vita in chi decideva di abbracciarlo come proprio non era la cosa più facile.

Anna e Morsi ci erano caduto dentro, un po’ per caso e un po’ perché c’era dell’attrazione fisica fra loro.

Però si erano imbattuti in una storia che avrebbe cambiato le loro vite. E questo perché c’era l’amore in agguato.

E avevano capito che quando c’era l’amore che tramava di entrare in qualcuno e questi lasciava aperta la porta del cuore e lo fa entrare, difficilmente riesce a buttarlo fuori senza che ti abbia cambiato.

Era stato un percorso difficile, duro ed esigente. Ma oramai Anna e Morsi lo avevano fatto. Ed erano felicemente insieme, constatando che ne era valsa la pena.

