LECCO – Cambiano i rapporti sindacali all’interno della Rsu della Fiocchi Munizioni di Lecco. La Fim-Cisl passa da uno a tre rappresentanti, e diventa l’organizzazione più votata all’interno dell’azienda, a “danno” della Uilm che da cinque precedenti eletti ora ne avrà solo tre, detenendo però il primato di preferenze per singolo rappresentante (Mattia Mattana con 47 voti). Tre infine anche gli eletti per la Cgil.

“La Fim-Cisl Monza Brianza Lecco esprime grande soddisfazione per l’eccellente risultato ottenuto nel rinnovo della Rsu Rls nella storica fabbrica lecchese. A poco meno di tre anni dalle ultime elezioni la nostra organizzazione triplica di fatto il numero dei voti ricevuti passando da sessanta a ben 174 e diventando così la prima organizzazione per numero di voti con tre delegati eletti nella nuova Rsu contro l’unico delegato eletto nel 2020″.

“Abbiamo chiuso un ciclo – commenta Gabriella Trogu, segretario della Uilm Lario – con l’uscita in questi anni di molti lavoratori, tra cui due nostri rappresentanti sindacali ‘storici’ e di spessore in termini di consenso e di qualità di confronto con l’azienda. Con questa tornata elettorale si è aperto un nuovo ciclo e da qui si parte, con una squadra giovane di trentenni che hanno di fronte la sfida di governare i processi organizzativi in un’azienda sempre più multinazionale, dove le scelte strategiche industriali saranno prese lontano da Lecco”.