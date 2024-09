RUNVINATA 24: NELLA “LUNGA” VINCONO RIGONELLI E GIROLA, 515 ATLETI AL VIA

LECCO – Al rientro dalle vacanze, l’ormai tradizionale appuntamento sportivo con la Runvinata, che coinvolge grandi e piccoli, professionisti delle corse e amatori. Per la decima edizione confermato il copione con tre parrocchie della Comunità Pastorale della Rovinata (Germanedo, Belledo e Caleotto, quest’ultimo traguardo dell’evento). Anche il meteo ha concesso una tregua dalle piogge, regalando una giornata di sole.

515 i runners allo start, fissato come sempre al Caleotto, pronti a confrontarsi con i tre percorsi, verde, giallo e rosso, di tre differenti difficoltà: 5,5 km e 350 metri di dislivello per il verde; 8,0 km e dislivello di 600 metri il giallo; 15,0 km e 1140 metri di dislivello il rosso.

PERCORSO ‘ROSSO’

Il primo al traguardo del percorso rosso è stato Dario Rigonelli del team OSA Valmadrera che ha tagliato il traguardo con il tempo di 01:28:44. Dietro di lui Alex Scalzi anch’esso dello stesso team in 01:30:40 e terzo Manuel Pizzolato in 01:37:07. Per quanto riguarda le quote rosa, la prima donna al traguardo del percorso rosso è stata Irene Girola del team OSA Valmadrera con il tempo di 01:48:41, seguita da Valeria Bruna in 02:03:24 e Vasilica Nastrut del team C.A. Lizzoli in 02:07:39.

PERCORSO ‘GIALLO’

Nel percorso medio, il giallo, vincitore è stato Paolo Brigatti che ha tagliato il traguardo con il tempo di 00:44:34. Dietro di lui Stefano Meinardi del team OSA Valmadrera in 00:46:45 e terzo Gabriele Valsecchi in 00:46:48. Per quanto riguarda le quote rosa, prima donna al traguardo del percorso giallo Elena Caliò del Team Pasturo asd con il tempo di 00:57:17, seguita da Lisa Panzeri in 00:57:34 e Maria Fazzini in 01:02:08.

Nei prossimi giorni tutte le classifiche complete e le foto sul sito web ufficiale https://www.runvinata.it/; oltre ovviamente ai social, Facebook: https://www.facebook.com/Runvinata/ e Instagram https://www.instagram.com/runvinata/.