SABATO 8 UNA SERATA PER RICORDARE IL PRESIDENTE DELL’ANA UGO MERLINI

LECCO – Sabato 8 febbraio alle 20.45, presso la sala Don Ticozzi di via Ongania, si terrà un serata dal titolo “Ugo Merlini, il presidente delle penne nere“.

Dopo gli interventi del sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, della presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e del presidente della sezione Ana di Lecco Emiliano Invernizzi, tre testimonianze diranno di Ugo Merlini e della sua feconda partecipazione alle vicende delle penne nere.

Alla serata interverranno il colonnello Massimiliano Cigolini, del Comando Truppe Alpine di Bolzano, già alla guida del Battaglione Morbegno e del 5° Alpini, Luca Ripamonti, presidente della Sezione Ana di Lecco dal 1996 al 2013, e Luisa Merlini, che racconterà del padre Ugo e dell’appassionata e instancabile vita tra i suoi alpini.

Per partecipare all’incontro è necessario registrarsi compilando il modulo disponibile a questo collegamento.

Si tratta del primo dei due eventi promossi dal Comune di Lecco, in collaborazione con la sezione di Lecco dell’Associazione Nazionale Alpini, nell’ambito della intitolazione di una via cittadina a Ugo Merlini, il presidente delle penne nere che tra gli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso è stato tra i protagonisti del rilancio dell’associazione. Merlini, dopo aver combattuto sul fronte russo nelle fila del Battaglione Morbegno – 5° Alpini guadagnandosi due medaglie al Valor militare, a partire dal 1945 ha guidato la locale Sezione dell’Ana fino al 1965, quando è stato eletto presidente nazionale. Incarico mantenuto fino alla sua improvvisa scomparsa avvenuta il 12 dicembre 1971.

Sabato 15 febbraio a partire dalle 14.30 è in programma la vera a propria cerimonia ufficiale di intitolazione della nuova via Ugo Merlini, il tratto dell’attuale via Cantarelli, in zona stadio, tra le vie XI Febbraio, Giovanni Pascoli e Graziano Tubi.