SALA GALBIATE/SABATO CALCISTICO PER PULCINI ED ESORDIENTI A SALA AL BARRO

GALBIATE – Il sabato soleggiato ma freddo non ha fermato l’attività di bambini e ragazzi dell’attività di base del Sala Galbiate 1974 al centro sportivo di Sala al Barro dove in mattinata si sono disputate le gare della categoria Pulcini – sempre un momento di grande entusiasmo e crescita per i giovani calciatori. In campo anche i piccoli della Scuola Calcio, seguiti dai loro istruttori pieni di entusiasmo e voglia di giocare e divertirsi.

I Pulcini 2015 Rossi hanno giocato con il Valmadrera, mentre i Pulcini Verdi hanno incontrato il Missaglia in due gare ben giocate e combattute da entrambe le formazioni.

Al termine delle partite del Sala Galbiate sono entrate in campo le squadre giovanili dell’attività di base della Calcio Lecco 1912 (nati nel 2015, 2016 e 2017). Nel pomeriggio hanno giocato gli Esordienti 2013 del Sala Galbiate 1974 con i coetanei del GSO Molteno per una bella gara 9 contro 9 vivace, ben giocata e corretta.

Un gruppo di bambini della Scuola Calcio



Pulcini 2015