SALDI DI NATALE, ATTENZIONE AGLI ACQUISTI ON LINE: IL DECALOGO DEL CODACONS

LECCO – Puntualmente, con l’arrivo dei saldi, vengono pubblicate in rete migliaia di offerte con sconti vantaggiosissimi. Ma quanti di questi sono veritieri? È necessario stare attenti quando si fanno spese online, pertanto ecco i consigli che il Codacons offre a tutti coloro che intendono fare un acquisto da un sito internet:

– Regola fondamentale: acquistare solo da siti internet sicuri, protetti da sistemi di sicurezza internazionali, riconoscibili dalla presenza del lucchetto nella barra di indirizzo;

– Acquistate solo da venditori sicuri: meglio se si tratta di un negozio, ma anche da privati con particolare attenzione ai feedback. Evitare di comprare da venditori sconosciuti;

– Attenzione alle offerte che sembrano esageratamente vantaggiose, potrebbero nascondere una truffa;

– Controllate non solo il prezzo del prodotto, ma anche se comprensivo di spese di spedizione o tasse;

– Controllate la data di spedizione, e verificata sempre da dove viene spedito il prodotto;

– Conservate una copia dell’ordine effettuato, e verificate che esista la possibilità di disdirlo senza pagamento di penali;

– Pagate o tramite paypal o carte prepagate (meglio evitare bonifici o carte di credito), e non comunicate mai i vostri dati personali, sia via telefono, sia via mail. Mai inserire dati privati online.

– Per tutti gli acquisti effettuati online vale la possibilità di esercitare il diritto di recesso, entro 14 giorni dalla data dell’acquisto;

– Nel caso di recesso spetterà sempre il rimborso delle spese effettuate per l’acquisto del bene;

– Verificare il prezzo pre-saldi con quello in saldo, al fine di controllare l’effettivo abbassamento dello stesso.

Per segnalazioni a tutela dei consumatori: 02.92419096 oppure info@codaconslombardia.it.