SALVINI IMPUTATO PER SEQUESTRO DI PERSONE: STRISCIONE DI LEGA GIOVANI

LECCO – Uno striscione affisso a Lecco per mostrare tutto il loro sostegno al ministro Matteo Salvini, per cui è stata chiesta la condanna a 6 anni nel processo “Open Arms” nel quale il capo della Lega è imputato per i reati di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio.

È stata questa l’ultima iniziativa della Lega Giovani cittadina, che, in accordo con le altre organizzazioni giovanili del partito, ha in programma una mobilitazione a Pontida, il 5 e 6 ottobre: in quelle date, i gruppi hanno annunciato il sostegno al segretario e attuale ministro dei Trasporti, che nell’agosto 2019, mentre era ministro dell’Interno, bloccò lo sbarco di 147 migranti dalla nave della Ong Proactiva. Il coordinatore provinciale della Lega Giovani Lecco, Andrea Bettega, ha lanciato un appello a sostegno del segretario leghista: “Sei anni di carcere per aver difeso i confini, una vicenda senza precedenti in Occidente. I giovani della Lega Lecco stanno preparando una grande mobilitazione a sostegno di Matteo Salvini, vittima di un processo politico per colpire la Lega e l’intero governo. Appuntamento a Pontida il 5 e 6 ottobre per ribellarci e gridare: ‘Matteo vai avanti, siamo con te'”.

RedPol