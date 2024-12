SCI CLUB LECCO. A SANTA CATERINA MARIUZZO LEADER DI CLASSIFICA NELLA DISCESA LIBERA

SANTA CATERINA – Ottime notizie da Santa Caterina Valfurva dove si sono svolte due Discese Libere e un Super G, gare FIS valevoli per il GPI Giovani. Protagonista della tre giorni è stato Riccardo Mariuzzo, che ha conquistato il pettorale rosso diventando leader della classifica GPI giovani.

Riavvolgendo il nastro della tre giorni, martedì Mariuzzo ha chiuso in 31^ posizione assoluta conquistando il 3° posto nella classifica GPI. Raffaele Monaco (a sinistra nella foto) ha chiuso invece in 66^ posizione, seguito da Martino Galli (a destra nella foto), al suo esordio nella gare veloci, che ha chiuso in 118^ posizione.

Nella seconda Libera in programma che si è svolta mercoledì, altra ottima gara per Mariuzzo che ha chiuso in 28^ posizione assoluta e 2° nella classifica GPI, andando così in testa alla classifica e ricevendo quindi il pettorale rosso. Martino Galli ha chiuso in 125^ posizione mentre Raffaele Monaco ha pagato caro una errore in partenza che lo ha fatto scivolare in 130^ posizione.

Oggi, giovedì, il Super G con Mariuzzo che ha chiuso in 33^ posizione, seguito da Raffaele Monaco 47^, Edoardo Carraro 97^ e Martino Galli 116°.

Soddisfatto lo staff tecnico: “Questa tre giorni è l’ennesima conferma che il lavoro svolto in preparazione è stato molto positivo. Peccato per Monaco, la caduta in partenza che lo ha costretto a ripartire da fermo gli ha compromesso la seconda Libera. Buon esordio invece per Martino Galli nelle gare veloci”.