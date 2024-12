SCI CLUB LECCO. BENE I LECCHESI NELLE GARE FIS DI VELOCITÀ

VAL GARDENA (BZ) – La Val Gardena, dall’1 al 3 dicembre, ha ospitato tre gare fis di velocità, due Libere e un Super G, sia maschili che femminili. Ai cancelletti di partenza per lo Sci Club Lecco: Riccardo Mariuzzo, Eleonora Pizzi e Giulia Agazzi.

Nelle tre gare maschili, buone prove per Mariuzzo: nella prima Libera il portacolori del Lecco ha chiuso in 56^ posizione; nella seconda Libera ha nettamente migliorato ottenendo il 28° posto assoluto; mentre nel Super G di oggi, martedì, ha concluso in 46^ posizione.

Nelle gare femminili, nella prima Libera che si è corsa domenica, 44° posto per Eleonora Pizzi e 86° posto per Giulia Agazzi. Nella seconda Libera ottima prestazione per Pizzi che fa suo il 19° posto mentre Agazzi chiude ancora in 86^ posizione. Nel Super G, altra buona prova per Pizzi 25^, con Agazzi che chiude in 76^ posizione.