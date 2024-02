SERIE B/SCONTRO-SALVEZZA: A TERNI UN BUON LECCO, MA LO 0-0 È POCA COSA

TERNI/Dall’inviato – In un semivuoto Libero Liberati (circa cinquemila spettatori) l’attesa sfida salvezza che vedeva di fronte Ternana e Lecco termina zero a zero. Per la formazione di Alfredo Aglietti, nonostante un digiuno di vittorie mancanti da parecchie settimane, una prestazione più che positiva soprattutto nella seconda parte di gara din cui più volte è andata vicina al gol. Con questo segno X i lombardi raggiungono a ventun punti la Feralpisalò.

Dopo la consueta fase di studio, al 10′ il Lecco si rende pericoloso con un’acrobazia di Lepore ma il tentativo del giocatore numero 23 è smorzato da Amatucci. Al 16′ la Ternana si affaccia in avanti con Capuano che prova a servire in profondità Favilli ma sulla sfera arriva per primo Ierardi che anticipa l’attaccante rossoverde. Gli ospiti cominciano ad imporre il proprio gioco e al 22′ si rendono pericolosi con un colpo di testa di Guglielmotti su assist di Caporale ma il pallone termina fuori. Sei minuti dopo brividi per la retroguardia ospite: Saracco, con un colpo di reni respinge una conclusione ravvicinata di Pereiro, la sfera finisce sui piedi di De Boer che da posizione favorevole colpisce il palo esterno a Saracco battuto.

Prevale l’equilibrio al Liberati. Al 35′ lombardi al tiro con Listkwoski ma il pallone vola alto sopra lo specchio della porta. Con questa azione cala il sipario su un primo tempo combattuto.

Nella ripresa la prima manovra offensiva è degli umbri: al 47′ Casasola trova un’autostrada davanti e prova a servire Favilli che al momento del tiro a rete si fa anticipare di testa da capitan Celjak. Continua a macinare gioco la Ternana ed al 57′ va vicinissima al gol con un colpo di testa in tuffo da parte di Favilli ma Saracco è bravo a respingere in calcio d’ angolo.

Al 64′ esce fuori il Lecco che va vicino al gol con un colpo di testa da parte di Caporale che termina di poco alto. È il momento migliore degli ospiti che al 71′ sfiorano il gol con un preciso colpo di testa da parte di Celjak ma Iannarilli, in versione Batman, respinge il pallone fuori dall’area piccola.

Il match resta in equilibrio fino al novantacinquesimo, terminando così a reti bianche. Il punto conquistato dal Lecco sicuramente dà una iniezione di fiducia ai giocatori che, a fine partita vanno a ringraziare i propri sostenitori lanciando loro le maglie.

Martedì prossimo avranno un impegno importante visto che al Rigamonti-Ceppi andrà in scena il derby con il Como.

Manlio Vignola

Per Lecco News

TERNANA-LECCO 0-0

Primo tempo 0-0

TERNANA (352) – Iannarilli, Sgarbi, Capuano, Lucchesi; Casasola, Luperini (24′ s.t. Dionisi), De Boer (14′ s.t. Marginean), Amatucci, Carboni (41′ s.t. Di Stefano); Pereiro (Zoia 41′ s.t.), Favilli (14′ s.t. Raimondo)

A disposizione: Vitali,, Sorensen, Boloca, Dalle Mura, Faticanti, Labojko, Pyyhtia.

All. Breda.

LECCO (433) Saracco; Guglielmotti, Celjak, Ierardi, Caporale (24′ s.t. Buso); Litkowski, Degli Innocenti (36′ s.t. Frigerio), Galli; Lepore, Novakovich (24′ s.t. Beretta), Parigini (36′ s.t. Salcedo).

A disposizione: Melgrati, Cecchini, Smajlovic, Bianconi, Salomaa, Lemmens.

All. Aglietti.

ARBITRO Sig. Ghersini della sez. AIA di Genova.

Spettatori: 4.869 (di cui 60 ospiti e 1.987 abbonati)

Incasso: € 27.166.00 – Rateo abbonati: € 12.504.44