SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE, COE ETS CERCA 22 VOLONTARI PER ITALIA ED ESTERO

LECCO – Una scelta di valore, un’esperienza al servizio della comunità, ma anche un anno formativo e denso di valori positivi. Questo è il servizio civile universale, una proposta di impegno e solidarietà per i giovani dai 18 ai 29 anni, italiani o stranieri.

A fine dicembre è stato pubblicato il Bando per il Servizio Civile Universale 2024 che mette a disposizione 62.549 posti, di cui 61.166 in progetti da realizzarsi in Italia e 1.383 posti da realizzarsi all’estero.

ASPEm, CELIM Milano e COE ETS, soci FOCSIV ETS – Federazione degli organismi di volontariato internazionale di ispirazione cristiana, mettono a disposizione 90 posti …

> CONTINUA A LEGGERE su VALSASSINANEWS