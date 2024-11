SICUREZZA PER LE FESTE NATALIZIE. DATI RASSICURANTI MA PRONTO L’INTERFORZE

LECCO – Oggi in Prefettura la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, per esaminare il tema della sicurezza cittadina e delineare le azioni di prevenzione e contrasto, anche in vista del periodo natalizio. All’incontro, presieduto dal prefetto Sergio Pomponio, hanno preso parte il sindaco e il vicesindaco di Lecco, Mauro Gattinoni e Simona Piazza, il questore Stefania Marrazzo, il comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri Nicola Melidonis, il vicecomandante provinciale della Guardia di Finanza Onofrio Calabrese, il comandante della Polizia Provinciale Gerolamo Quadrio.

Nel corso della riunione il prefetto ha illustrato l’andamento della delittuosità nel capoluogo, evidenziando che il trend generale dei reati esprime una diminuzione complessiva rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente (pari a -10,9% dei reati denunciati), con un calo significativo dei reati contro la persona, come lesioni e danneggiamenti. Con riferimento ai delitti riconducibili alla criminalità predatoria, rimane sostanzialmente invariato il numero delle rapine consumate, mentre risulta in lieve aumento (+4,29%) il numero dei furti totali, come anche di quelli scoperti (+9,43%). Si registra, comunque, una crescita moderata dei reati contro il patrimonio, concentrata in particolari aree del centro cittadino.

Nonostante i dati oggettivi siano rassicuranti, anche nel confronto con l’indice di delittuosità delle altre realtà provinciali lombarde, la cittadinanza esprime una percezione di insicurezza e disagio, spesso correlata ad assembramenti e liti tra giovani che sono soliti stazionare in talune zone del centro cittadino.

Per rispondere in modo più incisivo alla richiesta di maggiore sicurezza, soprattutto in vista del periodo natalizio, è stata disposta l’attivazione di servizi interforze – che coinvolgeranno la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, con il supporto della Polizia locale – finalizzati a garantire una presenza visibile e rassicurante nelle aree più frequentate, comprese quelle segnalate come critiche da cittadini e attività commerciali. Le attività saranno operativamente declinate e coordinate dal Questore e prenderanno il via già nei prossimi giorni, con l’obiettivo di assicurare interventi tempestivi e una vigilanza costante nelle zone sensibili del territorio.

Il prefetto Pomponio ha sottolineato: “L’obiettivo è duplice: consolidare i progressi già raggiunti nella riduzione dei reati e intervenire con tempestività su quei fenomeni che, pur non essendo sempre classificabili come reati, generano disagio e contribuiscono a una percezione di insicurezza. Durante il periodo natalizio, momento di incontro e vitalità per la comunità, il nostro impegno sarà ancora più intenso per garantire a tutti un ambiente sereno e accogliente”.