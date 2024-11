SPACCIO A LECCO, 19 ARRESTATI MA 9 IRREPERIBILI: PER LORO UDIENZA A FEBBRAIO

LECCO – Dei diciannove arrestati dell’Operazione Lupus, condotta dalla questura di Lecco sull’asse della statale 36 tra Civate e Molteno nel 2022 con lo smantellamento di una centrale di spaccio, ne restano solo 10, gli altri 9, tutti extracomunitari magrebini o tunisini, sono irreperibili.

A distanza di due anni della brillante azione messa in atto dalla Polizia di Stato resta la metà degli indagati e oggi, davanti al giudice monocratico Angelo Parisi, è stata definita la posizione di sei indagati che, nell’udienza già fissata a dicembre, patteggeranno. Per altri quattro ci sarà il dibattimento, mentre il giudice Parisi ha dato disposizione di ricercare gli altri 9 imputati e fissato per loro (se saranno individuati) un’udienza a metà febbraio del prossimo anno.

L’operazione della Polizia aveva smantellato un’attività di spaccio nella zona a lato della superstrada e nei boschi attorno, peccato che nove, tra cui i capi della presunta organizzazione criminale, siano ora irreperibili. I tempi non certo brevi tra l’operazione della Polizia e la prima udienza in tribunale li ha certamente aiutati nel far perdere le loro tracce.

A.Pa.