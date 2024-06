SPETTACOLO AD ANNONE NELLA SECONDA EDIZIONE DEL “CALCIO IN VILLA”

ANNONE – In una splendida giornata di sole ad Annone la 3ª edizione de Il Calcio in Villa, torneo di calcio giovanile organizzato dal Gruppo Sportivo San Giorgio, il Comune di Annone. l’AVIS e l’Associazione Volontari per Annone.

L’evento ha visto confrontarsi in un girone all’italiana senza classifica nei prati di Villa Cabella, le squadre giovanili oltre che del San Giorgio, le formazioni di Albavilla, Rogeno, Castello Brianza, Alta Brianza Calcio e Scuola Calcio 4.

Come sottolinea il presidente dell’Annone Carlo Panzeri “È un torneo di calcio giovanile in cui tutti si divertono e tutti hanno come regalo la stessa cosa: delle medaglie offerte dal gruppo AVIS di Annone Brianza. Mi è possibile organizzare questo torneo grazie alla grossissima mano offerta dai Volontari del verde del nostro paese”.