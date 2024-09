SPI CGIL: A DOLZAGO LA GARA DI PESCA CON I RAGAZZI DISABILI

LECCO – Solidarietà e inclusione: queste le due parole chiave dell’iniziativa organizzata, nell’ambito dei Giochi di Liberetà 1+1=3, dallo Spi Cgil Lecco. Presso il laghetto “il Chiarello” di Dolzago, il 25 settembre, si è tenuta la gara di pesca dedicata ai ragazzi disabili.

Elevata la partecipazione: presenti otto associazioni della provincia di Lecco. Ovvero: CDD “Le Grigne “ di Bellano, CSS “La mia Casa” di Casatenovo, La “Casa dei Ragazzi “ di Olginate, CDD “Rugiada” di Calolziocorte, ASD “Oltretutto 97” di Lecco, Centro “La Rosa” di Olgiate Molgora, Associazione “La Goccia” di Lecco e CDD di Merate. Più di 60 persone diversamente abili, aiutate dai pescatori della società sportiva dilettantistica Annonese.

Una manifestazione che, nonostante la pioggia, ha riscosso come sempre grande successo tra i ragazzi. Spesso infatti le persone disabili, così come quelle anziane, possono sentirsi isolate o escluse dalla vita sociale. Iniziative come queste permettono loro di sentirsi parte attiva della comunità, superando le barriere fisiche e psicologiche. La gara si è conclusa con un momento conviviale, tra panini, salamelle e dolci.

La giornata è stata organizzata dallo Spi CGIL nell’ambito delle sue molteplici attività volte a promuovere una visione più equa e inclusiva della società, favorire l’incontro tra generazioni, rafforzare i legami all’interno della comunità, diffondere valori come il rispetto e la solidarietà.