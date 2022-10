MILANO – Anas ha programmato i lavori di manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici a servizio delle gallerie “Regoledo“, “Fiumelatte“, “Scoglio” e “Luzzeno” lungo la statale 36 “del lago di Como e dello Spluga” nei Comuni di Mandello del Lario, Lierna, Varenna, Perledo, Bellano (tra il km 57,700 e il km 75,230).

Per contenere i disagi al traffico e permettere lo svolgimento dei lavori in sicurezza l’intervento sarà svolto in orario notturno.

Nel dettaglio la strada sarà chiusa dal km 57,300 al km 75,200, dalle 22 di questa sera fino alle 5 di domani mattina. Durante le ore di chiusura il traffico sarà deviato lungo la strada provinciale 72 tra gli svincoli di Abbadia Lariana (57,300) e Bellano (km 75,200).