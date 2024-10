TINNAMORERAIDIME APS: TRE APPUNTAMENTI PER LA GIORNATA DELLA PREMATURITÀ 2024

LECCO – In occasione della Giornata Mondiale della Prematurità 2024 l’associazione Tinnamoreraidime APS organizza tre momenti per portare a conoscenza, sensibilizzare e informare sulla prevenzione del parto pretermine, sulla nascita prematura e sul percorso di crescita dei bambini che alla nascita sono ricoverati in un reparto di cure intensive.

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 15 novembre alle 17:30 con “Addobbiamo l’Albero di Natale” insieme alle famiglie dei neonati ricoverati presso il reparto TIN dell’ospedale di Lecco. Sarà un momento di aggregazione per i genitori dei piccoli ricoverati in quel momento e un’occasione per conoscere il Consiglio Direttivo dell’associazione.

Gli eventi proseguono domenica 17 novembre alle 15:30 con lo spettacolo musicale per bambini e le loro famiglie “TINnamorareaidime… se puoi sognarlo puoi farlo” presso il teatro Cenacolo Francescano di Lecco. Uno spettacolo in cui danza e canto si fondono per celebrare i più grandi successi del creatore di fiabe e sogni Walt Disney. L’esibizione è in collaborazione con l’associazione StendhArt e la cantante Carola

Dell’Oro. Info e prenotazioni tramite il sito www.tinnamoreraidime.com .

La dolce conclusione, invece, sarà sabato 30 novembre alle 19:30 con la cena di beneficienza con menù tipico della Valtellina presso l’oratorio San Giuseppe di Laorca. Gli eventi sono patrocinati dalla provincia e dalla città di Lecco.