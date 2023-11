TRASPORTI, “20 NUOVI TRENI SULLA TRATTA TIRANO-SONDRIO-LECCO-MILANO”

MILANO/LECCO – “Grazie all’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente, Regione Lombardia mantiene gli impegni presi e investe su 20 treni nuovi sulla Tirano-Sondrio-Lecco-Milano, una linea che purtroppo è in sofferenza e in affanno. Siamo consapevoli che questa importante novità però deve essere accompagnata da un rinnovamento infrastrutturale della rete che, grazie alle Olimpiadi, vedrà la luce con importanti investimenti da parte di Rete Ferroviaria Italiana, un gioco di squadra che a regime porterà benefici a chi ogni giorno viaggia sulle nostre linee. Ci vorrà sicuramente del tempo per raggiungere un servizio privo di disagi, ma questi segnali dimostrano l’attenzione che c’è da parte della Giunta regionale Lombarda per il nostro territorio” dichiara il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza.

Di seguito il lancio di Lombardia Notizie con i dettagli:

(LNews – Milano, 23 nov) “Entro la prima metà del 2024 sulla tratta ferroviaria RE8 Tirano-Sondrio-Lecco-Milano saranno immessi 20 nuovi treni Donizetti. Un impegno di Regione Lombardia per rendere il servizio più efficiente, moderno e puntuale”. Lo dichiara l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, dopo aver sentito Trenord, in merito alla situazione ferroviaria in particolare della provincia di Sondrio e del Lecchese, che negli ultimi tempi ha registrato una serie di disagi soprattutto sulla rete infrastrutturale di Rfi.

“Sono sempre disponibile al confronto – ha aggiunto Lucente – e l’ho dimostrato in diverse occasioni, dialogando con i comitati dei pendolari, le associazioni dei territori e organizzazioni sindacali. Siamo consapevoli dei disagi e delle criticità che stanno accusando le linee ferroviarie della Valtellina e del Lecchese, spesso per motivi infrastrutturali di Rfi e non addebitabili al servizio”. “A tal proposito – ha concluso l’assessore regionale ai trasporti – ho intensificato i tavoli di confronto con Trenord e RFI proprio per monitorare la situazione, evidenziare difficoltà, problematiche e cercare di trovare soluzioni nell’immediato. L’immissione di nuovi treni, insieme ad interventi infrastrutturali più celeri e ad una comunicazione all’utenza rapida e puntuale, sono convinto che potrà migliorare notevolmente l’offerta trasportistica”.

Realizzato da Alstom, il ‘Donizetti’ è un convoglio monopiano con 260 posti a sedere, accessibile per i passeggeri a ridotta mobilità, dotato di prese elettriche e USB e di postazioni dedicate per biciclette.

Consuma il 30% di energia in meno rispetto ai treni precedenti. La chiusura delle porte è programmata per evitare la dispersione termica e l’illuminazione a LED si regola automaticamente sulla base della luce esterna.