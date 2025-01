TREDICIMILA VISITATORI PER LA 13ª MOSTRA DI PRESEPI E DIORAMI CITTADINA

LECCO – Si è conclusa la scorsa domenica la tredicesima Mostra di Presepi e Diorami promossa dal Comune di Lecco e dal SiMUL – Sistema Museale Urbano Lecchese in collaborazione con l’Associazione Italiana Amici del Presepio sede di Lecco.

Tredicimila le presenze registrate alla mostra, per questa edizione ospitata in Torre Viscontea, record assoluto nella storia di questa esposizione in città. L’allestimento di una sala dedicata interamente ai presepi ad “altezza bambino” è stato determinante per permettere anche ai più piccoli di fruire pienamente della bellezza dei presepi esposti.

Così l’assessore alla Cultura del Comune di Lecco Simona Piazza: “È con grande soddisfazione ed entusiasmo che apprendiamo i numeri di questa edizione della Mostra di Presepi e Diorami: sono un segnale che l’appuntamento, ormai consolidato nel cartellone del Natale lecchese, oltre a quello degli affezionati lecchesi, continui a raccogliere l’interesse di un pubblico sempre nuovo. Molto positivi i ritorni anche rispetto alla “nuova” location: portare in centro la mostra, infatti, ha permesso di valorizzare il suggestivo spazio espositivo di Torre Viscontea. Un ringraziamento sincero all’Associazione Italiana Amici del Presepio, con la quale prosegue una sempre proficua collaborazione”.

“Nei giorni di apertura sono sempre stati presenti alcuni dei nostri soci per accogliere i visitatori e accompagnarli alla scoperta delle opere esposte – aggiunge Angelo Bonazzola, presidente della sede Associazione Italiana Amici del Presepio di Lecco – Abbiamo potuto così notare il grande numero di persone che per la prima volta hanno visitato una mostra di presepi, magari incuriosite dalla nuova location, e che hanno sempre espresso meraviglia e stupore per un’arte che spesso viene sottovalutata. Siamo quindi felicissimi di aver accolto i visitatori abituali, ma anche di aver avvicinato al presepe tanto nuovo pubblico. Stiamo già pensando alla nuova edizione, per proporre sempre opere nuove ma di grande qualità e di sicuro impatto emozionale. Vogliamo ringraziare di cuore l’Amministrazione comunale e il Si.M.U.L. per il sostegno e la collaborazione, senza dimenticare tutti coloro che ci hanno prestato le opere da esporre e tutti i partner tecnici che hanno fornito i materiali ed il supporto logistico.”