TUMORE AL SENO. BAFFI: “OTTOBRE ROSA, LE ISTITUZIONI IN PRIMA LINEA”

Ottobre Rosa è occasione per ribadire l’importanza di un percorso che dobbiamo affrontare tutti insieme, quotidianamente, affinché il percorso di cura sia percorso di vita. È il messaggio che ho voluto portare, da Presidente della Commissione Sanità di Regione Lombardia, in Consiglio Regionale, nell’ambito di un momento di riflessione e condivisione dedicato a Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno.

È una battaglia che parte dalla centralità della prevenzione, valore chiave anche nel Piano Socio Sanitario regionale, per avvicinare sempre di più le donne quando le donna, come purtroppo accade ancora troppo spesso, non riescono ad accedere ai presidi medici. Un grande grazie alle Associazioni che sono state presenti insieme a noi nel cuore delle Istituzioni regionali, LILT, Europa Donna e Salute Donna, e a tutti coloro i quali si impegnano tutti i giorni per informare, divulgare, realizzare concreta vicinanza alle donne e alle loro famiglie sia da un punto di vista professionale che emotivo.

Grazie a questo impegno che vede anche le Istituzioni in prima linea, dobbiamo continuare nel lavoro con cui è cambiato il paradigma dell’approccio a quella che è la neoplasia più diffusa tra le donne, con l’obiettivo di accompagnare i progressi delle cure e della medicina che permettono oggi di incrementare notevolmente la percentuale di guarigione.

È un percorso che dobbiamo affrontare tutti insieme affinché oltre alla promozione di stili di vita sani si riescano davvero a raggiungere tutte le donne e a stimolare azioni di prevenzione e diagnosi precoce, che ad oggi purtroppo non vede percentuali elevatissime e presenta ancora disomogeneità geografiche e sociali.

Patrizia Baffi

Consigliere Regionale

Presidente Commissione Sanità

Regione Lombardia