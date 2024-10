TURISMO. LAKE COMO EAST SIDE SCOMMETTE SULLA COMUNICAZIONE VISIVA

MALGRATE – Progetto di comunicazione visiva del gruppo alberghiero Lake Como East Side. Due nuovi video di presentazione, il primo incentrato sull’importanza della persona e del suo benessere, dinamicamente arrivando a focalizzarsi anche sulla bellezza del territorio in cui è presente la struttura Promessi Sposi, il secondo invece focalizzato sui rumori per enfatizzare la tranquillità che spesso è assente nelle grandi città come Milano, raffigurante appunto quella pace che in tempi moderni si ricerca.

Fabio Dadati prendendo parola esprime con forza quali per lui sono i punti fondamentali per uno sviluppo turistico, e resoconta di come negli ultimi anni un albergo migliori significativamente il territorio, ma questo avviene con la comunicazione delle amministrazioni, perché un albergatore non può andare ad esempio a sanare situazioni complesse come quelle riguardanti la catena di spaccio e malavita nel lecchese.

La presentazione poi si appoggia a due grandi esperti infatti Magda Antonioli, presidentessa dell’Osservatorio sul turismo del Ministero, che inizia a spiegare di come le strutture ricettive abbiano cambiato registro, racconta, siamo passati da un “marketing demografico” incentrato sulla persona che si presenta nelle nostre strutture ad uno “psicografico” incentrato sul benessere. Inoltre definisce un concetto che spesso dimentichiamo ovvero che il nostro territorio è ricco di tutti i fondamentali che servono per lo sviluppo del turismo. La parola passa a Giacomo Mojoli che conferma tutte le cose che sono state spiegate.