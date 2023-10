LECCO – L’Ultratrail Lecco-Venezia, 271 chilometri da percorrere in solitaria e in tappa unica, ha preso il via nel tardo pomeriggio di giovedì 5 ottobre, con la partenza dell’olginatese Roberto Crippa, 57 anni, dalla sede della Canottieri Lecco, alla volta della Serenissima.

Accolto da amici, appassionati, da Marco Cariboni presidente della Canottieri Lecco e dal sindaco di Olginate Marco Passoni, Roberto ha iniziato la sua corsa alle 18 in punto, accompagnato dall’amico Francesco ‘Franz’ Giordano, il cui compito iniziale è quello di affiancarlo in bicicletta fino a Pontida.

Lungo la prima parte del tragitto, altri amici membri del team hanno seguito l’ultramaratoneta, per aiutarlo a prendere il ritmo. Dalla cittadina del Giuramento, Roberto ha proseguito solo, ormai calati il buio e la sera, diretto non-stop verso Bergamo e quindi Brescia. Il tutto, seguendo un percorso trailsostenibile, da lui tracciato in modo da allontanarsi dalle principali vie di traffico e stare a contatto con la natura. Un percorso che rimarrà poi disponibile per chiunque volesse affrontarlo, nella maniera preferita.

Nella notte, l’olginatese si è diretto verso la parte sud del Lago di Garda – atteso anche qui da un amico per i rifornimenti – e quindi è passato dalla Lombardia al Veneto. A quel punto, da oggi, venerdì, a sabato, il tracciato lo porterà in sequenza a Verona, nella provincia di Vicenza e quindi a Padova per correre verso Marghera e Mestre. In questa fase avanzata, tornerà l’affiancamento (in bici e per i rifornimenti) dei figli Olivier e Julien.