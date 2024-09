UN ANNO E TRE MESI: CONDANNATO “PROFESSORE TRUFFATORE” DEL FIOCCHI

LECCO – Anche l’ultima malattia che ha paventato in mattinata non gli ha lasciato scampo: condannato a un anno e 3 mesi e al risarcimento di 25mila euro, oltre alle spese processuali e alla revoca della condizionale su una precedente sentenza. La truffa messa in atto nei confronti di un collega è costata cara a un professore dell’istituto ‘Fiocchi’, A. G.. Una vicenda che si trascina dal 2019 e che oggi, alla 17:35 , si è conclusa con la sentenza.

Già docente nell’istituto lecchese e ora in servizio in una scuola dell’hinterland milanese, aveva – secondo l’accusa condotta dal PM Pietro Bassi – una truffa sulla compravendita di un’auto. Il professor , secondo l’accusa, avrebbe truffato un collega del ‘Fiocchi’ tra il 2019 e il 2020 incassando 20.500 euro per l’acquisto di due vetture. Il tramite tra la parte lesa e la concessionaria era appunto il professore che si sarebbe offerto di procurargliene una, importandola dall’estero, attraverso una concessionaria di sua conoscenza. Ma, pur incassando i soldi, quell’auto non è mai arrivata,.

A. G. è stato chiamato a difendersi davanti al giudice Bianca Maria Bianchi e per altrettante volte ha inviato un certificato medico, di pochi giorni, giusto il tempo per non raggiungere il tribunale di Lecco. Così ha fatto anche stamattina., ma il giudice ha tirato dritto, aggiornato l’udienza al pomeriggio con la sentenza finale. Il Pm ha chiesto un anno e 6 mesi di reclusione, la difesa rappresentata dall’avvocatessa Sonia Riva l’assoluzione, mentre la parte civile, con l’avvocatessa Elisa Magnani, ha chiesto la condanna e un risarcimento di 25 mila euro. Il giudice l’ha condannato a un anno e 3 mesi, al risarcimento di 25mila euro e al pagamento delle spese processuali oltre alla revoca della condizionale di una precedente sentenza, sempre per il medesimo reato.