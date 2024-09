UNA FESTA DI CALCIO E VOLLEY GIOVANILE PER I 10 ANNI DEL LECCO ALTA

LECCO – Quattro giorni intensi di calcio giovanile e di volley con il Torneo del Decennale che il Lecco Alta ha organizzato sul sintetico dell’oratorio di San Giovanni. Un evento che ha voluto celebrare l’amicizia e il legame della società sportiva del presidente Lorenzo Villa con la festa compatronale della Beata Vergine Addolorata, anche attraverso lo sport e il divertimento.

I tornei si sono saldati molto bene con le serate gastronomiche a base di specialità locali come salamelle, spiedini e polenta, spettacoli musicali per intrattenere i partecipanti e gli spettatori. La festa religiosa ha aggiunto un tocco di spiritualità e tradizione. La processione per le vie del rione e la messa finale sono stati momenti di condivisione e riflessione che hanno arricchito l’esperienza del torneo che ha visto in campo decine di bambini in un unico evento di festa.

La manifestazione ha voluto promuovere l’amicizia e il senso di appartenenza alla società sportiva nata nel 2014 di chi vive nei rioni di Rancio, San Giovanni e Laorca. Le competizioni hanno voluto lasciare un’impronta indelebile nella memoria dei partecipanti che sicuramente verranno ripetute anche nei prossimi anni. Di rilievo la serata con Nando Sanvito che ha suscito interesse con le video storie di sport Sorretti da un comun destino che ha appassionato i numerosi presenti.

Per il volley sono scese in campo, sul sintetico dell’oratorio adattato per l’occasione, ben 12 squadre divise in 3 categorie tra cui le squadre della Futura 96, del Lecco Alta, della Valletta Brianza.

Mentre per il calcio sono scese in campo le squadre dei Pulcini oltre che del Lecco Alta, dell’Oratorio di Oggiono, della Polisportiva 2001, del Cortenova, dell’Aurora San Francesco e del Val San Martino. Per i Primi Calci hanno giocato in un intensa mattinata le squadre del Lecco Alta, della Pol.2001 del SLDP Malgrate e dell’Eupilio.

Le immagini del torneo di volley:

Le foto del torneo Pulcini 2015:

Torneo Pulcini 2017: