UNI3 ACCOGLIE LINO ZANI, PRESENTATORE E “UOMO DI MONTAGNA”

VALMADRERA – L’amministrazione comunale di Valmadrera presenta il secondo incontro dell’edizione 2024/2025 di “UNI3” Università della Terza Età che si terrà mercoledì 6 novembre alle 15 presso la sala Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera.

Questo secondo appuntamento, intitolato “Una vita dedicata alla montagna“, avrà come relatore Lino Zani.

Uomo di montagna, ha scalato le più alte vette delle Alpi, dell’Himalaya, delle Ande e organizzato varie spedizioni tra cui le più importanti al Polo sud e al Polo nord.

Zani è stato per anni consulente del Ministero per gli affari regionali in materia di Montagna e produttore di alcuni importanti programmi televisivi come “I miti della Montagna” su Rete 4 e “Piccoli sciatori” su RAI 2. Nel 2011 decide di scrivere la sua vita in un libro, “Era Santo era uomo“, il racconto di una bella amicizia nata tra le sue montagne con Giovanni Paolo II. Nel 2013 il libro diventa un film, “Non avere paura”, per RAI 1. È autore e conduttore di “Linea Bianca” e “I rifugi più belli d’Italia”, trasmessi da RAI 1.

Il successivo incontro, mercoledì 20 novembre, vedrà la professoressa Alessandra Frigerio illustrare la poesia di Giorgio Caproni.