UOEI IN MTB: TRIS DI USCITE SUI PEDALI, SI PARTE DAL SAN GENESIO

LECCO – La UOEI Lecco, dopo il successo della prima uscita del gruppo mountain bike, propone ai propri soci un tris di uscite invernali alla scoperta del territorio con la scelta di itinerari a bassa quota adatti alla stagione fredda.

La prima uscita è prevista per domenica 17 novembre con ritrovo presso la sede UOEI Lecco a partire dalle 9 e partenza alle 9:30 alla scoperta della super classica della Brianza, il Monte San Genesio.

All’uscita sono i benvenuti sia i soci con bici elettrica che muscolare e alla fine del giro è prevista una merenda presso la sede UOEI. Come sempre la sede UOEI è aperta ogni martedì e venerdì sera dalle 21 in corso Promessi Sposi 23/N a Lecco per chiunque volesse maggiori informazioni e desiderasse unirsi al gruppo.