UOEI LECCO, UN TOUR IN MTB ALLA SCOPERTA DEL TRIANGOLO LARIANO

LECCO – La UOEI Lecco propone ai propri soci un’uscita in MTB a inizio autunno nella zona più selvaggia del lago di Como, quella compresa tra i due “rami”, famosa soprattutto per Bellagio ma che nasconde un tesoro fatto di boschi e viste mozzafiato.

Il giro proposto, adatto sia a bici muscolari che elettriche, prevede un anello di circa 30 chilometri con 1300 metri di dislivello che porterà i bikers ad affrontare ripide salite e discese in mezzo ai boschi e a percorrere crinali prealpini che sembrano scendere diretti sulle sponde del lago.

La gita verrà effettuata domenica 29 settembre solo con buone condizioni meteorologiche e a tutti i partecipanti verrà fornita la traccia gpx del percorso. Alla fine del giro è previsto un aperitivo presso l’Agriturismo Camanin di Barni dove la spettacolare vista su lago e montagne si accompagna con prodotti tipici locali.

Come sempre la sede UOEI è aperta ogni martedì e venerdì sera dalle 21 in corso Promessi Sposi 23/N a Lecco per chiunque volesse maggiori informazioni e desiderasse unirsi al gruppo.