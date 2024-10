VALMADRERA, 25 ANNI DAL TITOLO DI CITTÀ: LA FESTA NEL SEGNO DELL’EUROPA

VALMADRERA – È stata una cerimonia molto intensa quella di sabato mattina 26 ottobre per ricordare il 25º anniversario del Titolo di città consegnato nel 1999 a Valmadrera dal presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro.

La manifestazione ha avuto inizio con il Corpo musicale Santa Cecilia che ha suonato alla presenza del Prefetto di Lecco Sergio Pomponio e di tante autorità, in ordine, l’inno italiano, tedesco e europeo.

L’Europa era infatti al centro dell’iniziativa.

Prendendo la parola all’inizio del consiglio comunale straordinario, il sindaco Cesare Colombo ha ricordato come i gemellaggi aiutino le nuove generazioni a sentirsi più cittadini europei. In anteprima vi era stata la proiezione di alcune immagini della consegna del titolo il 23 ottobre 1999.

Il sindaco ha successivamente illustrato la delibera per la concessione della cittadinanza onoraria al sindaco di Weissenhorn, Wolfgang Fendt (assente per indisposizione) e Ursula Schramm, presidente del Comitato per il gemellaggio “Framici” di Weissenhorn per tutte le iniziative in questi anni di collaborazione con le scuole e le associazioni .

Dopo le dichiarazioni di voto favorevoli del consigliere Locatelli e dei capigruppo Leidi e Leto, si è passati alla consegna dell’onorificenza, votata all’unanimità.

Numerose le autorità presenti tra il pubblico, tra cui tutti i sindaci che hanno amministrato Valmadrera dal 1990 in avanti.

È successivamente intervenuto il Prefetto, ricordando il valore di esperienze che ci fanno sentire (soprattutto i giovani) più europei e lodando le comunità più attente a queste iniziative, l’assessore Rusconi ha presentato i relatori, a cominciare dal professor Carlo Secchi, economista di fama, già rettore dell’università Bocconi e parlamentare europeo, che ha ripercorso la storia dell’Europa nel dopoguerra e il ruolo straordinario di De Gasperi, Adenauer e Schumann, il loro impegno per un’Europa senza guerra e soprattutto l’amarezza di De Gasperi perché, tema di grande attualità, nel 1952 era stata bocciata la sua proposta di una Difesa comune europea.

È poi passato al tema dell’attualità rivendicando la scelta positiva della moneta comune e l’importanza oggi di un’Europa non solo economica, che non può essere frenata da sovranismi solo strumentali.

Milena Bertani, presidente nazionale dell’AICCRE, l’associazione dei Comuni e delle Regioni d’Europa, ha dato ulteriore lustro alla manifestazione, ricordando e sottolineando il valore dei gemellaggi e la capacità di interloquire anche con i Paesi che rappresentano il sud dell’Europa, come Grecia, Portogallo e Spagna.

Infine, il noto artista valmadrerese Romeo Sozzi ha illustrato il logo del 25° anniversario, il simbolo di una comunità che cresce, mentre il sindaco Colombo, concludendo, ha ricordato che nel prossimo consiglio comunale ci sarà l’approvazione definitiva del gemellaggio con Buckingham.