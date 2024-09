VALMADRERA, APPUNTAMENTO CON “NOTE AL MUSEO” E “RACCONTAMI LA MONTAGNA”

VALMADRERA – L’amministrazione comunale di Valmadrera presenta una serie di appuntamenti che si terranno il 28 e il 29 settembre presso il Centro Culturale Fatebenefratelli. Ad aprire il weekend saranno i concerti organizzati dall’associazione Mikrokosmos e dal Comune di Valmadrera nell’ambito della rassegna “Note al museo“.

Il primo concerto, che si terrà sabato 28 settembre alle 17 presso l’Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli, è “Di Trio in Trio” con Massimo Gatti (violino), Paolo Manfrin (violoncello) e Ilaria Costantino (pianoforte). Precede il concerto “Anteprima Giovani“.

Massimo Gatti compie gli studi musicali del previgente ordinamento; successivamente consegue brillantemente anche le lauree di II Livello in Violino, Viola e Musica da Camera (Conservatori di Milano e di Cremona). Consegue il Diploma Accademico Biennale di Specializzazione post laurea di II livello, Master Universitari e numerosissime certificazioni. È titolare della cattedra di violino presso il Liceo Musicale di Siena. In qualità di prima parte d’orchestra ha collaborato, tra gli altri, con R. Muti, M. Andreae, J. Kalmar, R. Filippini, S. Mildonian, M. Larrieu. In formazioni cameristiche si è esibito in Italia e all’estero. In altri ambiti musicali ha collaborato con D. Minotti, Orchestra Ritmica e Sinfonica del “Festival Notti di Luna” con la quale ha accompagnato la rock star internazionale Amii Stewart in concerto, “The Sunlight Gospel Choir” diretto da A. Cadario, P. Folli, L. Velletri, J. Rathbone…

Paolo Manfrin, nato a Milano, diplomato in Violoncello II° liv. AFAM – ind. interpretativo – all’Istituto “A. Peri” di Reggio Emilia, in ormai più di trent’anni di carriera ha al suo attivo centinaia di concerti effettuati con enti lirico-sinfonici, formazioni orchestrali e cameristiche, nonché numerose incisionidiscografiche. Divulgatore musicale e didatta, ha al suo attivo numerose conferenze intorno alle dinamiche storico-sociali della Storia della Musica e del mondo musicale attuale, ed insegna ed insegna da ormai trentasette anni Musica negli Istituti Secondari di I° e II° grado. Come organizzatore di eventi, direttore artistico e di produzione ha ideato, diretto e coordinato decine di manifestazioni. Con “La Camerata Ducale di Parma”, sua “storica” formazione cameristica, si è esibito in decine di manifestazioni tra le quali il “Verdi Festival” di Parma e ha partecipato a numerose registrazioni discografiche, tra le quali “Jazz meets Baroque”, uscito per “Nuova Fresca” nel 2014 e recensito dal prestigioso “Jazz Station” di Los Angeles uno dei 20 dischi Jazz migliori del 2014.

Ilaria Costantino, ha compiuto gli studi musicali al Conservatorio di Milano, dove ha studiato pianoforte sotto la guida di G. Garilli e M. Delli Ponti. Successivamente si è perfezionata ai Corsi Internazionali di Perfezionamento e Interpretazione Pianistica tenuti da E. Perrotta e C. Pastorelli, al Corso Internazionale in Musica da Camera della Repubblica di San Marino tenuto da P. Masi e C. Butzberger, al Corso Internazionale di Musica da Camera dell’Accademia della Romagna Toscana tenuto da D. Rossi e all’Accademia Internazionale di Imola “Incontri col Maestro”. Nel 1998 ha conseguito il Diploma al Corso Triennale di formazione Professionale per duo pianistico tenuto dal duo C. Frosini – M. Baggio; nel 1999 si è diplomata in clavicembalo e tastiere antiche al Conservatorio di Milano, nel 2010 ha conseguito la Laurea di II Livello in pianoforte e nel 2013 quella di II livello in Musica da Camera sempre a Milano. Svolge attività concertistica in formazione di duo pianistico, trio clarinetto viola e pianoforte e quartetto con pianoforte, formazioni con cui ha vinto diversi premi in Concorsi Nazionali e Internazionali. E’ docente di pianoforte presso il liceo musicale Zucchi di Monza.

Domenica 29 settembre sempre alle 17 presso l’Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli si terrà il concerto “Omaggio a Ennio Morricone” con Paolo Zampini (flauto) e Primo Oliva (pianoforte).

Il duo composto da Paolo Zampini al flauto e Primo Oliva al pianoforte si è formato nel 2002 all’interno del Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze, dove entrambi erano docenti del proprio strumento. Da allora hanno tenuto oltre 500 concerti in tutta Italia, riscuotendo unanimi e calorosi consensi di pubblico e critica. Diplomati sotto la guida di illustri Maestri, cresciuti musicalmente in ambiti Accademici, ma pronti a sperimentare ogni genere musicale (Pop, Blues, Musica Contemporanea) si distinguono nel proporre

repertori poco “frequentati”. Nel 2003 incidono dal vivo la “Suite for Flute and Jazz Piano Trio” di Claude Bolling ; nel 2010 invece, Andrea Morricone dedica loro una serie di composizioni che hanno presentato in anteprima assoluta a Montevarchi, per poi replicarle, come ospiti d’onore, al prestigioso Festival della Centrale di Montemartini a Roma registrato dalla Rai. Recentemente il loro CD, nel frattempo ristampatocon alcuni brani aggiunti, è stato più volte presentato sia alla Radio Svizzera Italiana, sia a Radio Tre. Al fuori del Duo, Oliva, membro onorario della New York University, ha al suo attivo una prestigiosa attività di compositore e il debutto alla Carnegie Hall; Zampini vanta collaborazioni con compositori del calibro di Bacalov, Ortolani, Pregadio, Piccioni, Piovani, Piersanti, dal 1985 è stato il flautista di Ennio Morricone e nel triennio 2015/18 e 2018/21 ha ricoperto la carica di Direttore del Conservatorio L.Cherubini di Firenze.

Alle 18, al termine del concerto di domenica 29, sempre presso il Centro Culturale Fatebenefratelli avrà luogo il terzo incontro della rassegna “Raccontami la montagna. Libri tra lago e montagne” organizzata dalla Biblioteca e l’Ufficio cultura del Comune di Valmadrera in collaborazione con la Libreria Volante di Lecco e con le società “di montagna” valmadreresi C.A.I., O.S.A. e S.E.V.

Sviluppato da un’idea di Serena Casini della Libreria Volante su proposta della Biblioteca di Valmadrera, il festival vuole portare la promozione alla lettura anche “fuori” dalla Biblioteca. Gli ospiti saranno Marco Agosta, editor di The Passenger – Alpi, (collana per “esploratori del mondo” pubblicato da Iperborea), e la scrittrice, traduttrice e amante della montagna Marina Morpurgo. I due autori dialogheranno sul rapporto fra scrittura e passione per la montagna. Seguirà aperitivo e inaugurazione della nuova sede del CAI.

L’ultimo appuntamento della rassegna si terrà invece il 19 ottobre alle 17 con l’autrice Linda Cottino presso il rifugio della SEV in località Pianezzo.