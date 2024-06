VALMADRERA CELEBRA ROMEO SOZZI, VINCITORE DEL COMPASSO D’ORO

VALMADRERA – Prima dell’inizio del consiglio comunale di apertura svoltosi martedì 25 giugno, il sindaco Cesare Colombo, in accordo con i capigruppo, ha voluto manifestare a nome di tutta la comunità di Valmadrera la sua gratitudine per Romeo Sozzi, recente vincitore del Compasso d’oro, premio per i designer particolarmente significativo anche a livello internazionale.

Il sindaco ha descritto come il premio abbia avuto come oggetto la sedia “farfallina”, chiamata così perché leggera come una farfalla e frutto della collaborazione con il noto architetto portoghese Álvaro Siza.

Prima della foto di rito, Sozzi ha ricordato con riconoscenza la figura del noto architetto Siza, la sua laboriosità a 92 anni, la sua umiltà a ricercare con pazienza la soluzione per ogni problema che si poneva. Sozzi ha sottolineato che il premio è giunto inaspettato, frutto dell’attività di tanti anni di lavoro, ricordando per questo come i Valmadreresi siano chiamati “Crapuni de la Val“.

Il Compasso d’oro ha dato origine a una collezione storica in continuo accrescimento, riconosciuta dal Ministero dei Beni Culturali come bene di eccezionale interesse artistico e storico.