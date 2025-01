VALMADRERA, GEMELLAGGIO CON BUCKINGHAM: SABATO LA FIRMA

VALMADRERA – Sabato 18 gennaio alle 10, alla sala del consiglio comunale, nell’ambito delle manifestazioni previste per la Festa patronale di S. Antonio, prima del conferimento delle civiche benemerenze, si terrà la cerimonia di firma del Gemellaggio con Buckingham, città con la quale i primi scambi sono stati avviati nel corso del 2022.

Buckingham è una storica cittadina inglese nel nord della contea del Buckinghamshire. Si trova circa a metà strada tra Oxford e Cambridge e a 100 chilometri a nord di Londra. L’aeroporto più vicino è quello di Luton. A meno di 10 chilometri di distanza si trova la sede del Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone. La popolazione della città e dei piccoli paesi circostanti va oltre i 18.000 abitanti.

L’edificio più antico di Buckingham è la Chantry Chapel (in copertina). Chiamata in precedenza Old Latin School, ha compiuto i suoi 600 anni nel 2024.

La Old Gaol (Vecchia Prigione), ora sede di un ufficio informazioni e di un piccolo museo, è il punto centrale della città sulla Market Hill, dove si tiene il mercato due volte la settimana.

Buckingham ospita anche la tenuta dell’ex Duca di Buckingham a Stowe (ora sede di una scuola) con i suoi famosi giardini del XVIII secolo, curati dal National Trust.

Buckingham vanta inoltre molte scuole e una sua università che ospita ora anche la facoltà di Medicina.

La zona offre numerose passeggiate in campagna, vari campi da golf e buone strutture sportive con numerosi club locali: calcio, rugby, cricket, ciclismo, hockey, tennis, bocce e korfball.

La delegazione inglese, composta dal sindaco di Buckingham Anja Schaefer, dal presidente del Comitato di Gemellaggio (Buckingham Twinning Association) Lorna Joy e dal promotore del gemellaggio Steve Haines, parteciperà alle diverse iniziative programmate tra cui il conferimento delle civiche benemerenze e il Concerto del Corpo Musicale Santa Cecilia e avrà modo inoltre, grazie alla disponibilità del Comitato gemellaggi, di conoscere la realtà di Valmadrera e del territorio.