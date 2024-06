VERCURAGO, AL “SIRENA” UN ALTRO TENTATO FURTO, ROTTA UNA FINESTRA

VERCURAGO – Due settimane dopo il furto subìto nella notte, il ristorante “Sirena” di Gioachino Riva è stato nuovamente preso di mira dai ladri, che fortunatamente questa volta non sono riusciti nel loro intento.

“Attorno all’una di notte di martedì 11, durante un temporale – ha riferito Riva – ho sentito due forti colpi provenire dall’ingresso. Sono sceso subito a controllare e nel buio non ho notato nulla, ma la mattina dopo, uscito sul terrazzo, mi sono ritrovato la finestra rotta dai sassi”.

Oltre al tentativo di furto al ristorante, nella stessa notte ci sono stati altri episodi simili in altre zone del paese. In via Leone XIII, nelle vicinanze del municipio, i ladri sono riusciti a entrare in un appartamento, mentre in via Golinelli hanno fatto incursione nel box di un condominio e pare abbiano rubato un giubbino da un’automobile, prima di tentare l’ingresso in una serie di altri appartamenti.

Il ristoratore si è detto “molto stanco” della situazione e si è rivolto ai carabinieri per cercare di risalire agli autori di questi episodi, chiedendo di visionare le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Michele Carenini