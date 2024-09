VIABILITÀ, RIAPRE A ORE ANCHE LA SP72. “ANTICIPO CONDIZIONATO DAL CROLLO IN SS36”

PERLEDO – Nel primo pomeriggio di oggi verrà riaperta al transito la strada provinciale 72, chiusa dalla serata di giovedì 5 settembre a seguito di distacco di ammasso roccioso che ha interessato nel movimento la barriera di protezione esistente a monte della strada.

La riapertura, programmata per la tarda giornata di oggi, è stata rivalutata e riprogrammata in relazione al buon andamento del cronoprogramma dei lavori rimodulato a seguito dell’interruzione della strada statale 36 per il distacco di materiale dalla volta della galleria Luzzeno in direzione sud.