VOLLEY DONNE: MESSINA TROPPO FORTE, LA CAPOLISTA BATTE LA PICCO 3-0

MESSINA – Orocash Picco Lecco sconfitta a Messina contro la capolista Akademia Sant’anna.

Picco parte bene con un primo set agguerrito, poi va in black out nel secondo parziale e si fa pericolosa nel terzo. Nulla possono le biancorosse contro le siciliane. Settimo successo in stagione per l’Akademia Sant’Anna che, al PalaRescifina, supera l’Orocash Picco Lecco (3-0) e si conferma in testa alla classifica.

Gara sempre sotto controllo delle ragazze di coach Bonafede, capaci di gestire i ritmi in ciascuno dei tre parziali. Nel primo set, sostanziale equilibrio tra le due formazioni fino allo strappo delle padrone di casa (10-6); Lecco prova a tenersi in scia, senza esiti (25-20). Nel secondo parziale, distanza subito significativa di Messina. Lecco non riesce a contenere la forza fisica, tecnica e mentale delle avversarie che chiudono con ampio margine di stacco (25-14). Terzo set inizialmente più equilibrato. Lecco sembra poter rimanere in partita, ma Messina è devastante. Ancora una volta, chiusura con parziale basso (25-15). MVP del match Chiara Mason; Top Spiker, Bintu Diop con 14 punti.

“Il risultato di domenica scorsa pesava sulle ragazze, ma questa era una partita difficile. La classifica parla chiara degli obiettivi di Messina obiettivi – commenta coach Milano -. Bene il primo set, meno nei set successivi. Sicuramente giocare a casa ci rende più disinvolte, qui la trasferta con la capolista è sempre una sfida per il nostro team giovane. Sicuramente l’obiettivo è entrare nelle prime cinque, poi valuteremmo l’obiettivo”.

“La partita è iniziata bene e con grinta. Poi Messina ci ha messo in difficoltà. Non abbiamo avuto molta lucidità in alcuni momenti” ha aggiunto Sassolini.

AKADEMIA SANT’ANNA MESSINA-OROCASH PICCO LECCO 3-0

(25-20 25-14 25-15)

AKADEMIA SANT’ANNA MESSINA: Rossetto 7, Modestino 8, Carraro 7, Mason 12, Olivotto 7, Diop 14, Caforio (L), Babatunde 1, Guzin. Non entrate: Norgini, Trevisiol.

All. Bonafede.

OROCASH PICCO LECCO: Mangani 7, Piacentini 4, Moroni 7, Amoruso 5, Atamah 2, Sassolini 1, Napodano (L), Monaco 5, Casari, Mainetti. Non entrate: Severin, Conti.

All. Milano.

ARBITRI: Lanza, Pasciari.

NOTE – Durata set: 26′, 22′, 25′; Tot: 73′.

MVP: Mason.

Top scorers: Diop B. (14) Mason C. (12) Modestino D. (8)

Top servers: Mason C. (3) Rossetto A. (2) Carraro G. (2)

Top blockers: Olivotto R. (2) Mangani L. (1) Piacentini F. (1)