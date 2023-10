OFFANENGO (CR) – Terza sconfitta consecutiva per l’Orocash Picco Lecco battuta dall’Offanengo 3-0. Le cremonesi, grazie al successo casalingo ai danni del sestetto di coach Gianfranco Milano, scavalcano così le lariane portandosi a quota quattro in classifica. È dunque giunto un altro stop per le biancorosse, stavolta superate in maniera abbastanza agevole, a differenza delle scorse uscite quando persero in entrambe le occasioni al tie break.

LA CRONACA

Nel primo set la Picco, orfana dell’argentina Salinas impegnata con la sua nazionale, deve da subito rincorrere: 5-3, 10-4, 15-8, 20-14 sino al 25-19 conclusivo. Tutta un’altra storia il secondo parziale, Orocash avanza 0-2, Badalamenti mette giù il 7-10, poi si stacca 18-20, a segno Zojzi e sul 21-24 Lecco si regala ben tre palle set; accade però che sul più bello calino le tenebre, la Picco subisce un parziale di 5-0 cedendo 26-24. Nel terzo gioco Lecco non riesce a destarsi dal torpore, forse ancora scossa moralmente dal set banalmente gettato dalla finestra e subisce ancora la superiorità cremasca. Si vira sul 4-4, quindi un muro di Caneva determina il 9-10, si regge sino al 16-16 in seguito Offanengo inserisce la marcia lunga e la Picco non riesce a reggere il ritmo locale perdendo set (25-20) e partita.

Un deciso passo indietro per l’Orocash di capitan Caneva al cospetto delle ex Martinelli e Sironi, quest’ultima autrice di dieci punti. All’ombra del Resegone c’è una importante casella da riempire: quella sotto la dicitura vittoria. Un successo da agguantare al più presto, con l’obiettivo di non farsi staccare dal gruppo. Siamo all’inizio e il tempo per il recupero non manca a patto si ponga rimedio al più presto e quindi dalla gara interna al Bione in calendario sabato venturo contro il Melendugno, compagine pugliese che attualmente conta una lunghezza in più di Lecco: occasionissima dunque per il sorpasso.

Classifica: Ramonda, Martignago 7, Mondovì 5, Costa Volpino, Cremona, Offanengo 4, Melendugno 3, Macerata, Picco Lecco 2, Olbia 1.

Trasporti Bressan Offanengo-Orocash Picco Lecco 3-0

(25- 19, 26 – 24, 25 -20)

Offanengo: Bridi 8, Victoria Sassolini N.E, Abila De Paula 14, Tommasini (libero), Tajè 3, Trevisan 13, Cantaluppi, Sironi 10, D’ Este 2. N.E: Combagnin, Modesti, Martinelli, Pelloni, Forcati. All: Bolzoni

Picco Lecco: Rimoldi, Caneva 6, Badalamenti 11, Barbagallo (libero), Piacentini 5, Conti 3, Frigerio 1, Bazzani 1, Zojzi 17. N.E: Helena Sassolini, Morandi, Mainetti, Monti, Casari. All: Milano

Arbitri: Pazzaglini – Adamo

Alessandro Montanelli