WWF: A VILLA BERTARELLI DI GALBIATE LE OLIMPIADI DELLA NATURA

LECCO – Giungono al nono anno le ‘Olimpiadi della natura‘, l’ormai tradizionale evento dedicato ai bambini delle scuole primarie, organizzato da WWF Lecco, in collaborazione con il Parco Monte Barro e con il supporto di Il Campo dei Fiori di Galbiate. Sede dell’evento la splendida Villa Bertarelli di Galbiate.

La proposta è rivolta quest’anno ai nati negli anni 2014/15/16/17 per un pomeriggio di gioco, disegno e creatività: i bambini saranno invitati a partecipare ad alcune prove, stimolando la loro curiosità e la percezione della natura che li circonda, facendoli divertire e giocare. Tradizionale ormai, e sempre molto apprezzata, anche la golosa merenda offerta dall’Azienda Agricola Conca Sandra di Perledo.